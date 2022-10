Les Mosans enfoncent Racour dans la crise

En face, Eddy Van Roosendael commence à être fatigué. Plus que le niveau de jeu, c’est surtout la mentalité qui l’exaspère au plus haut point. "La victoire de Wanze/Bas-Oha B est méritée et ne souffre d’aucune discussion. Nous avons joué comme des préminimes. J’ai envie de dire aux supporters qui sont venus qu’ils n’auraient pas dû faire le déplacement. Je suis très déçu de la mentalité. Après 37 secondes de jeu, j’ai vu certaines têtes basses. Il n’y a plus aucune envie, je n’ai plus envie d’entraîner pour l’instant. "

Arbitre : Jérôme Tutélaire.

Cartes jaunes: Carrara, Amoabeng, Lambotte.

Buts: Bourdouxhe sur pen (1-0, 1re), Andre (1-1, 31e), Van Huffel (2-1, 35e), Amoabeng sur pen (3-1, 38e), Abraham (4-1, 40e), Burton (4-2, 79e).

WANZE/BAS-OHA B: Tombal, Lange (62e Meeurs), Lambotte, Bourdouxhe, Ziémons, Amoabeng (78e Melon), Péters, Abraham (69e Berzolla), Van Huffel (80e Wauthier), Gilles, Micha.

RACOUR : Destat, Allard, Mahieu (46e Henrioulle), Bertrand, Carrara, Bayet (71e Piéron), Burton, Andre, Rasquin (46e Demeulemeester), Darte, Sikpe.