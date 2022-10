Le Valborsetin Thomas Herremans range son sifflet : « Je suis soulagé d’avoir pris cette décision »

"Physiquement, je suis toujours en forme et tout se passe très bien. Mentalement, par contre, ça ne va pas." Thomas Herremans en a gros sur la patate. Arbitre en P1 depuis trois saisons, l’habitant de Vaux-Borset a décidé de ranger son sifflet pour de bon. Le match entre Ougrée et Faimes, ce dimanche, aura donc été le dernier. "Je n’en veux à personne et surtout pas aux membres d’Ougrée, le capitaine de l’équipe est d’ailleurs charmant. Je ne suis pas rancunier mais j’ai besoin de dire stop. Ce qui s’est déroulé dimanche a été le match de trop. Mes deux assistants et moi avons été insultés toute la rencontre. Il y a quelques semaines, j’avais également eu un match difficile. Là, je n’en peux plus."