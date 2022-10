Huy crée l’exploit à Rochefort

Une occasion, un but. Il n’en a pas fallu plus à Huy pour venir à bout de l’ogre de la série. Les Rochefortois sont restés muets pour la première fois depuis le 11 septembre dernier. Et c’était également une défaite, à Herstal. Avec son jeu de possession qui lui a permis de se créer pas mal d’occasions en première période, Rochefort a buté sur la finition. Ce n’est pas faute d’avoir essayé ; Lambert a tenté plusieurs fois, mais la barre transversale a notamment sauvé les Hutois à la 36e. "Je pense qu’on a manqué de justesse devant. On a fait les mauvais choix. Si on avait eu la concentration et la justesse technique lors de la dernière passe, c’était du pain béni pour nous, car il y avait les espaces. Il y a des jours où ça ne veut pas rentrer", reconnaît l’attaquant Maxime Lambert.