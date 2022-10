Huccorgne l’emporte… aux penaltys

Mais dans le chef des hommes de Jean-Christophe Piccart, on ne se laisse pas abattre pas malgré cette erreur. Une reconversion offensive se met en place et le ballon sort en touche, proche de la surface de réparation. À la retombée de cette dernière, Loic "Bibou" Baillet, qui a le temps, dos au jeu, de se retourner et d’amorcer un tir qui trompe Couscheir (1-1). Nous ne sommes qu’à la deuxième minute de jeu et les gardiens ont déjà été trompés à deux reprises. On s’attend à un score de basket-ball.

Sur un coup franc joué en deux temps, Koné se blesse et doit laisser sa place à Axel Delhalle. Deux minutes plus tard, on retrouve le milieu défensif à la réception d’une phase arrêtée magnifiquement bien bottée par Jollings (2-1).

Dans son style, propre à lui, l’arbitre décide de sortir rapidement les cartons, influençant dès lors la gestion de tous et une fin de rencontre animée. On approche à peine de la fin de la première période et pas moins de six "biscottes" sont données à tort ou à raison selon la réflexion de chacun. "Il a décidé de sa ligne de conduite et il l’a tenue du début à la fin, résume Éric Heine. C’est sa manière d’arbitrer et on ne peut pas le lui reprocher s’il est juste. "

Dans le camp adverse, ce n’est pas le même son de cloche. "Il s’est rendu lui-même le match difficile, assomme Jean-Christophe Piccart. Il n’y avait aucune animosité entre les joueurs. Mais ce n’est pas cela qui nous a fait perdre deux points. "

Au final, ce sont trois cartes rouges qui sont sorties dans le dernier quart d’heure (NDLR: deux pour Burdinne et une pour Huccorgne) empêchant les Bleus de pouvoir s’assurer les trois points. "Même si on rate en fin de rencontre une balle de match. Je n’accable pas mes joueurs, souligne l’entraîneur burdinnois. C’est l’un des premiers matchs cette saison où nous jouons sur un terrain gras et ils m’ont dit eux-mêmes qu’ils ont manqué de lucidité. "

La rencontre se conclut par l’égalisation presque inespérée de Spronck qui libère tout un club et qui scelle le destin du duel (2-2).

Arbitre: Nicolas Laforge.

Cartes jaunes: Larock, Bronckart, Genotte, Couscheir, Mathieu, Obrou, Lejeune.

Cartes rouges: Dhaeze (75e, directe), Mathieu (77e, directe), Devalet (88e, deuxième jaune).

Buts : Dhaeze (0-1 sur pen, 1re), Baillet (1-1, 2e), Delhalle (2-1, 19e), Spronck (2-2 sur pen, 91e)

BURDINNE : Goudenne, Bronckart, Devalet, Genotte (70e Lefèvre), Mathieu, Hougardy (70e Cornélis), Jollings (64e Fillieux), Van Reymenant, Josse, Koné (17e Delhalle), Baillet.

HUCCORGNE : Couscheir, Banza (81e Oloa Afana), Larock, Dhaeze, Willems, Mazloum, Drouvin (75e Lejeune), Vreven (63er Faniel), Aspiotis, Obrou, Sauvage (58e Spronck)