Hannut toujours aussi souverain à domicile

Ce succès décroché face à Aubel, il l’a été en deux temps avec une première période maîtrisée. Une domination qui s’est concrétisée peu avant la demi-heure avec une belle volée de Crotteux. Après la pause, Aubel a bien tenté de pousser, mais Racz n’a jamais été réellement mis en difficulté. "On connaissait leur force sur les phases arrêtées, mais on a bien contré ça, sourit Manu Christiaens. On savait que notre adversaire allait tenter d’égaliser et notre but était de repartir vite ver l’avant. C’est comme ça qu’on a fait le 2-0. Aubel a pris un coup sur la tête et à partir de ce moment-là, on a bien géré, on a bien fait circuler. On aurait même pu marquer plus de buts. "

Qu’importe, Hannut empoche ainsi un cinquième succès à domicile et reste ainsi sur un joli 16 sur 21. "Et pourtant, Javaux, Adrovic et Ouchan étaient absents mais on n’a pas vu la différence. On a un noyau complet et équilibré. Pour la semaine prochaine, je récupère tout le monde. Cela va me mettre en difficulté au niveau de mes choix, mais j’adore ça ", conclut Manu Christiaens.

Arbitre: Bilal El Aayachi Agarbi, assisté de Tommy Deswysen et Philippe Schmetz.

Cartes jaunes: Lo Presti, Proix, Drèze, Ernst.

Buts: Crotteux (1-0, 25e), Formica (2-0, 75e).

HANNUT: Racz, Cwynar, Proix (85e Berrafato), Spadaro, Crotteux, Formica (87e Missé Missé), Drèze (91e Mentese), N.Henrot, Pasteels, Lo Presti (76e Père), Cossalter.

AUBEL: Beckers, Lahaye (72e Pauporte), Colling, Diallo, Y.Charef, Remacle (83e Willem), A.Charef, Ernst, Spits, Manteca (66e Temsamani), Niro.