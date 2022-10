Haneffe n’arrive pas à enchaîner

Et, pourtant, c’est à une magnifique première période à laquelle on assistait avec un secteur offensif local dominant. Un jeu léché et collectif qui permettait à tout le monde de se mettre en avant puis qui alimentait à merveille Berger dès sa montée au jeu. Trois bombes et un autre panier, l’ailier signait une montée au jeu spectaculaire pour permettre aux siens de filer à 24-20. Mieux encore, avec Ewbank prenant le contrôle dans la raquette, le 2e quart débutait de la même manière. "J’ai vraiment vu mon équipe jouer à la perfection devant ", tenait même à souligner le mentor Hesbignon. "Tout le monde a joué à l’unisson et avec application. Malheureusement, défensivement, cela n’a pas suivi et nos erreurs ont fini par être exploitées par des visiteurs très complets. "

Et c’est clair qu’au regard de tous les efforts déployés, voir le 43-39 était un peu décevant, les Templiers ayant mérité bien mieux. Mais voilà, quelques pertes de balle et des tirs bien pris par des Carolos restant maîtres de leurs nerfs allaient faire mal. Scénario identique en début de 2e période avec des visiteurs imposant de plus en plus leur philosophie de jeu et Haneffe finissant par rompre. "On a malheureusement Berger qui prend une technique, suivi par Collombon qui en prend une seconde dans la foulée et tout le match bascule", expliquait un coach perdant, par là même, la seule doublure possible actuellement pour Swolfs, mais aussi le fil de la rencontre. "Nous étions alors déjà dans le dur et on n’a pas réussi à reprendre le fil. Les joueurs ont vraiment tout donné pour relever la tête, mais les visiteurs avaient fait le break."

Même si, dans les chiffres, Haneffe s’accrochait encore dans le dernier quart avec Henrard, impossible de revenir contester la victoire. "On n’aurait de toute manière pas réussi à battre cette très belle équipe, il faut le reconnaître ", concluait un coach content. "Mais je suis vraiment fier des joueurs qui ont tenté de progresser et d’appliquer les consignes. Ce dimanche, j’ai senti que je servais à quelque chose car on a vu le groupe progresser au fil des minues. L’adversaire était simplement plus fort."

QT : 24-20, 19-19 (43-39), 12-20 (55-59), 13-17.

HANEFFE : Berger 17, Swolfs 10, Stassen 1, Ewbank 16, Henrard 12, Kerkhofs 2, Szabo 7, Collombon 3.