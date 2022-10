C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé ce dimanche quand on voit les efforts et la combativité de certains. Jonathan Wathelet en est l’exemple-type. "Ses courses ont apporté du danger durant tout le match", commente le T1 des Rats. Mais c’est des pieds de Greindl que vient la première offensive des Bleu et Noir. Un cafouillage dans le rectangle a lieu sur un ballon en l’air. Le gardien anthisnois et sa défense communiquent mal et résultats des courses: Greindl suit ce ballon et a les cages libres devant lui (0-1).

Les hommes d’Alex Liebens n’ont pas le temps de se relever de ce moment de flottement que Gretz fait perdre tout espoir aux Anthisnois lorsqu’un coup franc excentré est joué au second poteau, puis remis au premier pour enfin finir sa course sur la chaussure gauche du numéro 26 qui pousse le cuir au fond du but de Prince (0-2).

En fin de première période, Bastien Hames rate le 0-3 de très près et ce n’est pas l’unique frappe des Jaune et Noir venant d’une demi-volée de Warin qui aurait permis un sursaut d’orgueil.

Cependant, la seconde mi-temps est tout autre. En réajustant son milieu de terrain, l’entraîneur des locaux permet à son équipe d’avoir la possession du ballon et donc les occasions qui en découlent. Malheureusement pour eux, rien ne voulait franchir la ligne. "C’est un manque de lucidité, il me semble", explique le nouveau capitaine de bord anthisnois.

Arbitre :

Cartes jaunes: Renglet, Hendrix, Laruelle

Buts: Greindl (0-1, 24e) et Gretz (0-2, 29e).

ANTHISNES: Prince, Renglet, Warin, Hendrix, Peters (66e Baltus), Monfort (45e Pahaut), Claessens J., Hardenne (22e Struman), Gaspard M., Gaspard R., Claessens M.

HAMOIR B: Berger, Jacob (66e Lognoul), Hames (56e Laruelle), Ferrera Viera, De Grom, Dethier V. (Dasilva-Sa), Silvestre, Wathelet, Dethier G., Greindl (75e Larock), Gretz.