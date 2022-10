Fallais tient le leader en échec

Juste après, les Fallaisiens manquent d’ailleurs de creuser l’écart. Mais, comme souvent cette saison, la chance leur tourne le dos. Les frappes de Parent et Venner viennent heurter les montants visiteurs. Des occasions qui ont le don de réveiller un leader cueilli à froid jusque-là. Sur un schéma identique à chaque fois, Tintigny inscrivait trois buts. "Ils parvenaient à isoler un attaquant pour qu’il puisse jouer son duel avec Destat" illustrait Éric Boon. À quelques minutes de la mi-temps, les visiteurs allaient même planter une quatrième rose. "Nous étions clairement dans les cordes au repos" soufflait l’entraîneur. Et pourtant…

Au retour des vestiaires, les Hesbignons inscrivent deux buts en quelques secondes à peine. Venner sert d’abord parfaitement Rigo avant de se muer en buteur juste après. Les débats sont totalement relancés et c’est maintenant au tour de Destat de se mettre en évidence. Sur une montée dont lui seul a le secret, le portier braivois envoie une frappe puissante dans la lucarne de son homologue, médusé. Le match s’équilibre et chaque équipe atteint son quota de fautes. Les penaltys à neuf mètres ne donneront rien et le score n’évoluera plus. "Autant à la mi-temps j’aurais signé pour un tel résultat, autant ça laisse quelques regrets après le coup de sifflet final" souriait Éric Boon.

Avec ce quatrième partage, Fallais reste bloqué à la onzième position. "Notre classement n’est peut-être pas très flatteur mais lorsqu’on y regarde de plus près, nous avons joué les six équipes de tête jusque maintenant" justifiait le coach. Charge maintenant à Parent et consorts d’inverser totalement la courbe face à des adversaires plus abordables.

WAL-Y FALLAIS: Destat (1), Allard, Hauteclair, Parent (1), Pellizon, Rigo (1), Trickels, Venner (1), Vlaeminck.