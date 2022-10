D2 ACFF : Stockay perd Marc Grosjean mais gagne Christophe Allard

Après une réflexion "de plusieurs heures" assure son ex-président mais toujours ami Jean-Pierre Dalla Costa, Grosjean s’en va donc à Deinze, bon dernier de D1B qu’il va tenter de sauver. Il y a paraphé un contrat d’1,5 an. Il retrouve donc le foot professionnel dans lequel il a baigné quasi toute sa vie. "Cela peut paraître étrange, mais je comprends la décision de Marc, dit Jean-Pierre Dalla Costa. C’est un ami, un frère pour moi. La proposition qu’il a reçue était irrefusable. Il a longuement hésité. Et il nous quitte à regret, je peux vous le garantir… "

En attendant, voilà Stockay orphelin de son directeur technique. Celui-là même qui avait initié la révolution censée amener le club vers "plus de professionnalisme." Celui-là même aussi qui avait défini une nouvelle philosophie de jeu et déniché le nouveau staff. "Moi, j’aurais aimé qu’il reste, évidemment, avance Manu Valoir, le T1 stockali. Son expérience est unique et apportait beaucoup au club. On était en plus parti sur un projet de trois saisons. Cela dit, on va continuer à bosser dans le même sens, mais sans lui, forcément…"

Le départ de Grosjean sonne-t-il le glas des espoirs stockalis d’accéder un jour à la Nationale 1 ? En fait, pas nécessairement car une bonne nouvelle est quand même venue s’ajouter à l’actu stockalie: l’arrivée, au conseil d’administration, de Christophe Allard. Ce St-georgien de 50 ans est le boss de la société "AC Lux Construct", spécialisée dans la construction générale. Il est aussi, depuis octobre 2021, le nouveau responsable de la cafétéria attenante à la piscine communale. Il va apporter des sponsors et son aide à Jean-Pierre Dalla Costa qui, enfin, ne sera plus seul. "Je suis le club depuis pas mal de temps et depuis un an, j’ai intégré le CA, dit Christophe Allard. Mon rôle n’est pas encore clairement défini, mais quand je fais quelque chose, je le fais sérieusement. Je vais donc m’investir à du 110%. Ma cible principale, c’est, dès la saison prochaine, de remettre sur pied des équipes de jeunes et d’amener l’équipe en Nationale 1 dans les trois ans. Je vais aussi intensifier les contacts avec la commune pour les installations. " À terme, le nouvel administrateur va aussi endosser l’habit de vice-président du club en lieu et place de Joseph Lequet. Lequel sera désigné président d’honneur.