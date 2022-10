Clavier B s’offre une nouvelle victoire

"On pensait prendre les trois points, commente Denis Phillipart. Mais le premier d’une longue série je pense. La réunion de cette semaine a porté ses fruits, j’ai même placé des titulaires indiscutables sur le banc pour montrer comment cela va se passer maintenant." Alors qu’ils gagnaient 0-2 les Xhorisiens se voient rejoints en fin de rencontre. "J’ai dû arbitrer la rencontre et j’ai sifflé le coup franc menant au 2-2. Retenons plutôt le positif, cela nous fera avancer. J’oublie le négatif pour aujourd’hui. On manque encore de physique, mais on a eu enfin une équipe sur le terrain et plus les deux groupes entre anciens et jeunes"

Buts: Hardenne (0-1, 22e) et Léonard (0-2, 30e).

Fraiture F.C. 2 – Templiers-Nandrin B 5

"On aurait dû alourdir le score, mais le nécessaire est fait. Au premier quart d’heure c’est déjà 0-3. Regardons dans notre assiette et soyons fiers d’où on en est, on le mérite."

Alors que Julien Lannoy dû diriger les débats, il faut quelque peu déstabilisé par les supporters adverses. "Ils étaient véhéments et éméchés. J’ai dû faire avec."

Buts: Radoes (0-1, 4e), Bosly (0-2, 12e), Van Laeken (0-3, 15e), Philippart De Foy M. (1-4, 58e) et Cosentino (2-5, 85e).

Poulseur 2 – Ocquier 1

En égalisant à la 85e minute de jeu, les Ocquiérois pensaient rentrer chez eux avec un point. C’était sans compter, sur le jusqu’au-boutisme de leurs adversaires du jour qui ont, quelques instants plus tard, éteint tout espoir ocquiérois.

But: Silvestre (1-1, 85e).

Marchin 4 – Remouchamps 0

Les Marchinois continuent de s’imposer aisément dans cette P4B. Remouchamps n’a jamais eu voix au chapitre.

Buts: Ndoye (2), Bechet, Tiberkannine.

Clavier B 1 – Fraiture Sp. B 0

"J’aimerais commencer par remercier l’arbitre du jour. Fred Dony, gardien de l’équipe réserve claviéroise a su mettre les joueurs dans de bonnes conditions, souligne Sébastien Collard. Même si la manière n’était pas la plus belle contrairement aux derniers matchs, on se contentera des trois points qui nous font un bien fou."

Dans le camp fraiturois, on galvaude beaucoup trop d’occasions. "L’envie était bonne et on aurait pu faire une belle opération, explique Pierre Dedry. On voulait gagner ce derby et on n’a pas su le faire."

But: Gieraerts (1-0, 7e).