Christopher Verbist va-t-il sauver Solières avant de le quitter fin de saison ?

L’opération sauvetage est en route. Elle sera ardue, mais tout reste à faire pour Solières. Car il le confirme: le défenseur finira bien la saison au club et n’ira pas au Stade Waremmien rejoindre José Lardot avant la fin. On se souvient qu’il avait failli y signer à l’entre-saison mais Solières s’y était opposé. "Non, je reste bel et bien à Solières, assure le gaillard de 31 ans. Je veux sauver le club et je ne vais pas lâcher le coach comme ça. Oui, on va devoir se battre pour se sauver, mais on le sait et si on donne tout, on va y arriver. "

Ce qui pourrait être le dernier challenge de l’ex-professionnel. Lequel pense sérieusement à raccrocher les crampons en fin de campagne. "Je n’ai pas encore pris ma décision mais j’y pense très sérieusement, assure-t-il. Mon corps commence à me lancer des signaux. Puis, avec le boulot et le reste, cela devient compliqué. Il est peut-être temps de passer à autre chose…"