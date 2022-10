"Nous nous sommes déplacés uniquement pour ne pas être forfait." Ces mots sont ceux de Damien Moor, coach waremmien, et ils donnent le ton d’une rencontre bien compliquée pour ses couleurs. Cédric Pantot s’est blessé aux ligaments croisés et Georges ne peut plus jouer au futsal sur ordre du médecin. Ajoutez à cela l’indisponibilité de Thuys et on obtient seulement cinq joueurs pour ce déplacement.