À dix une mi-temps, Oreye s’écroule sur le fil

Oreye avait tout en mains pour s’imposer ce dimanche après-midi. Mais les Orétois sont retombés dans leurs travers en s’inclinant en fin de rencontre arbitrée par Jean-Marc Maréchal suite à l’absence de l’arbitre principal. L’entraîneur a fait de son mieux mais s’est montré au final déterminant dans la rencontre en excluant le portier orétois, Gomant. "Ça ne me dérange pas d’arbitrer, j’aime encore bien et puis la visionneuse, qui était présente pour l’arbitre, est venue me féliciter pour me dire que j’ai pris les bonnes décisions. Je sais qu’Oreye râle pour la double sanction envers son gardien mais en réalité, je sanctionne la dangerosité du geste. "