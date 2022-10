Au bout de seulement neuf minutes de jeu, Giuseppe Scerra se voit indiquer le chemin des vestiaires pour un second carton jaune suite à une grossière faute de main à l’entrée de la surface. Ivre de colère sur le bord du terrain, Alain Colomberotto s’emporte sur l’arbitrage suite à cette décision et se fait exclure à son tour. La punition est double pour Ougrée. Même triple puisque sur le coup-franc qui suit, Randy Venner glisse malicieusement le ballon sous le mur et fait mouche (0-1). On joue à peine depuis 10 minutes et le match semble déjà plié. Ougrée est dans les cordes et à la 27e minute, Faimes enfonce le clou par l’intermédiaire de Medhi Tamoh. Le médian faimois est à l’affût après un coup-franc mal dégagé par la défense ougréenne (0-2). Avec un joueur en plus et deux buts d’avance à la mi-temps, le succès de Faimes est en bonne voie.

Et pourtant, au retour des vestiaires, c’est Ougrée qui se montre le plus dangereux. Les coéquipiers de Jonathan Brissart poussent et sont récompensés sur corner à la 53e minute. L’un des plus petits joueurs sur le terrain, Ismaël El Ghoulbzouri, gagne son duel de la tête et réduit l’écart (1-2). Les Serésiens continuent sur leur lancée mais retombent aussitôt dans leurs travers. Deux minutes après son but, El Ghoulbzouri est mis dehors à la suite d’un mauvais geste dans la surface de réparation. Le tout sur un corner en sa faveur.

À 9 contre 11, Ougrée se sait condamné à l’exploit pour arracher un point. Un exploit qui aurait pu arriver sans un excellent Loïc Houart, auteur de plusieurs parades décisives. L’équipe locale est courageuse en infériorité numérique mais doit néanmoins rendre les armes à 4 minutes du terme sur un second but de Randy Venner, parfaitement trouvé en profondeur. Bien aidé par Ougrée, les Faimois s’impose et s’éloigne de la zone rouge au classement.

Arbitre : Thomas Herremans.

Cartes jaunes : Scerra, Simon, Beltrame, Venner, Genette, Nuozzi.

Cartes rouges : Scerra, El Ghoulbzouri.

Buts: Venner (0-1 44e), Tamoh (0-2 28e), El Ghoulbzouri (1-2 51e), Venner (1-3 92e).

OUGRÉE: Brissart, Delville, Guilmi, Nuozzi, Ettitchi, El Ghoulbzouri, Scerra, Fourneau (61e Lasfar), Gillard, Beltrame, Masselin (70e Bizzarri).

FAIMES: Houart, Mailleux, Grommen (75e Petitpre), Tamoh (88e Jacques), Simon, Arcadipane, Mostade, Genette (87e G. Vinchent), Hauteclair, Venner, Diomande.