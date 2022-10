Solières 1 - Waremme 1

Match nul finalement logique entre deux équipes qui ont eu chacune leur mi-temps. Laruelle ouvert la marque à la 39e. En seconde période, Solieres égalise logiquement sur une superbe frappe de Verbist à la 62e. La fin de match aurait pu tourner pour les deux équipes. Solieres a fini à 9.

Les buts: Laruelle (0-1, 28e), Verbist (1-1, 62e)

Stockay 1 - Meux 2

Amorphes en première période, les Stockalis se sont réveillés bien trop tard. Si Paquet s’est offert un doublé, Ronveaux a réduit la marque en fin de match.

Les buts: Paquet (0-1, 22e et 0-2, 44e), Ronveaux (1-2, 82e)

Hamoir 1 - Binche 1

Hamoir pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque rapidement par Ceylan. Binche revenait en début de seconde période sur un autobut de Ceylan. L’exclusion sévère de Lahaque à l’heure de jeu changeait la mise mais le marquoir ne bougeait plus.

Les buts : Ceylan (0-1, 1re), Ceylan (1-1 csc, 55e)

Dison 1 - Verlaine 1

Les Taureaux savaient leur tâche ardue au moment de se rendre à Dison, qui voulait se racheter après la gifle (6-0) reçue à Tubize la semaine dernière. Et cela s’est confirmé puisqu’Akdim a ouvert le score peu après la demi-heure. Mais alors que les hommes de Marc Segatto se dirigeaient vers leur deuxième revers de la saison, l’inévitable Louis Jamar est passé pour là pour arracher le point du nul.

Les buts: Akdim (1-0, 31e), Jamar (1-1, 84e)

Provinciale 1

Fize 0 - Elsaute 1

Première défaite de Fize dans ses installations. Très déforcés avec les blessures et les suspendus, les Hesbignons perdaient encore Erivelton à l’échauffement. La première mi-temps équilibrée ne donnait guère l’occasion de vibré.

À la reprise, Elsaute mettait le pied sur le ballon. Sur un corner, D’Affnay ouvrait le score de la tête 0 1.

En fin de match, Fize affichait un petit sursaut sans suite.

Le but: D’Affnay (0-1, 50e)

Wanze/Bas-Oha 1 - Hombourg 0

Wanze Bas-Oha, pourtant dominateur tout le match, a mis du temps à trouver la faille face à Hombourg. Un adversaire qui était venu pour prendre le point et repart donc bredouille. Les locaux ont quelque peu tardé à mettre de l’intensité dans le match avant de multiplier les occasions en seconde période. C’est finalement Adam qui a libéré tout un club.

Le but: Adam (1-0, 90e + 1).

Ougrée 1 - Faimes 3

Faimes a profité de deux exclusions en début de chaque période pour assurer une victoire importante contre un concurrent direct. Les troupes de Bertrand Marler seront toujours restées calmes pour assurer une belle victoire qui leur donne de l’air au général.

Les buts : Venner (0-1, 11e), Tamoh (1-1, 27e), El Ghoulbzouri (1-2, 51e), Venner (1-3, 86e)

Beaufays 1 - Geer 1

Menés au score à la pause, les Geerois ont bien réagi dès le retour des vestiaires par l’entremise de Fadda. Les Hesbignons n’ont toutefois su jamais passer devant et doivent se contenter du partage.

Les buts: n.c. (1-0), Fadda (1-1, 52e)

Hannut 2 - Aubel 0

Sauvés par Racz après vingt minutes de jeu, les Hannutois ont ensuite profité d’une belle volée de Crotteux pour prendre l’avantage. À la portée de leur adversaire du jour, les gars de Manu Christiaens ont ensuite pu compter sur le but du break de Formica pour se mettre définitivement à l’abri.

Les buts: Crotteux (1-0, 25e), Formica (2-0, 69e)

Provinciale 2A

La Clavinoise 1 - Amay 4

Dans le match de la peur Amay est le plus présent offensivement et il ouvre logiquement le score via Santoro d’une tête décroisée à la 20e (0-1).Et les Amaytois de confirmer leurs bonnes dispositions en inscrivant les 0-2 et 0-3 via Sprimont et Santoro aux 32e et 33e. En deuxième période les Bordeaux essaient de réduire le score mais c’est Amay, via l’inévitable Santoro qui fait 0-4 à la 60e. Les locaux vont réduire le score sur penalty à la 74e par Delhaise. Et le score n’évoluera plus. Victoire logique et précieuse des Amaytois qui enfoncent un peu plus encore les Clavinois.

Les buts: Santoro (0-1 ; 0-2 ; 0-3 et 0-4 20e ; 32e, 33e et 60e), Delhaise (1-4 sur pen, 74e)

Provinciale 3A

Vyle-Tharoul 1 - Thisnes 1

Vyle-Tharoul arrache un point dans une rencontre disputée

Dans le choc de la troisième provinciale, Thisnes a longtemps cru avoir fait la différence après le but inscrit par Landrain. Mais après une fin de match tendue, où les occasions se sont multipliées, les Vylois ont arraché un penalty, inscrit par Bonanno, dans les dernières minutes de jeu, au grand regret des Hesbignons qui pourront regretter le penalty oublié par l’arbitre en première mi-temps.

Les buts: Landrain (0-1, 23e), Bonanno sur pen (1-1, 89e).

Provinciale 4B

Anthisnes 0 - Hamoir B 2

Hamoir B a été efficace dans ses moments forts faisant baisser les bras d’Anthisnois qui n’ont plus la rage d’antan. Trop de déchet technique dans leur chef que pour pouvoir espérer mieux.

Les buts: Greindl (0-1, 24e) et Gretz (0-2, 29e)