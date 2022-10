Basket-ball - Coupe provinciale : Comblain B s'offre le scalp de Flémalle

Pourtant, en devant se gérer, ils frappaient fort d’entrée pour prendre confiance. Henry enchaînant les paniers alors que Hamaide frappait à distance, le "Mailleux" prenait le lead (26-30). Mais Iliaens, Vanmalderen et Herbeto avaient la patte chaude et ne baissaient pas d’intensité pendant toute la première période afin de claquer 51 points. À l’inverse, Comblain marquait le pas et il fallait le début du festival Durante pour limiter la casse lors du passage aux vestiaires.

Menés de neuf points, les Comblinois n’allaient pas baisser pavillon et continuer à travailler. Avec une balle circulant bien, Cybers s’associait à Durante pour remettre une accélération marquée par trente unités dans le troisième quart. La fin de match devenait passionnante, chaque équipe se répondant alors que le duo Cybers-Durante rentrait les quinze derniers points comblinois. Dans les cinq minutes supplémentaires de la prolongation nécessaire pour désigner le vainqueur, tout se jouait sur des détails et sur l’agressivité. Durante y rentrait quatre nouveaux lancers pour l’emporter. Prochain adversaire pour les Comblinois, le vainqueur du duel des P2 entre Cointe B et Wanze qui se jouera ce mardi à 21h.

QT : 26-30, 25-12 (51-42), 17-30 (68-72), 26-22 (94-94), 5-6.

FLEMALLE : Etienne 2, Herbeto 17, Lheureux 0, Vanmalderen 16, Iliaens 24, Qualla 10, Herbots 7, Elettrico 10, Debry 6, Gachertz 5.

COMBLAIN B : Bertrand 6, Bruls 6, Stevens 12, Durante 32, Henrotte 0, Hamaide 9, Cybers 17, Vandeghen 4, Velden 4, Henry 10.