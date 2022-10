Et bien avant l'échauffement, le coach Herbillon, effondré au coup de sifflet final, avait déjà cette sensation négative que rien n'allait tourner rond. "J'ai l'air bien malin quand, à votre confrère lors de la présentation en août, j'avais parlé de la montée en D1, qui était l'objectif du club. Et vous voyez ici qu'on va se battre pour le maintien ! Pourquoi ? Parce que je ne vois pas de ligne de conduite à Amay et cela m'énerve. Quand tu apprends ce matin (NDLR: samedi matin) que tu ne peux aligner le Luxembourgeois car il manquerait un papier, qu'on vient blessé en pensant pouvoir être retapé par le kiné alors qu'on sait, mais les joueurs le savent-ils, qu'il ne sera pas là, qu'un joueur ne vient pas sans prévenir, qu'on supprime l'entraînement du vendredi car on n’a pas de salle et qu'on n'a pas l'hygiène de vie adéquate quand on vise la montée… Et que tu joues sans réfléchir avec la trouille face à une équipe faible, tu es juste à ta place. "

Quant à la rencontre, elle ne fut évidemment pas d'un haut niveau. Démarrant en mode très mineur, le score évoluait très très lentement pour atteindre la pause à 10-10. Amay avait déjà montré ses faiblesses et le score aurait pu être à l'avantage des Anversois sans les arrêts de Pucci.

En seconde période, malgré les pertes de balle, les occasions franches et deux penaltys ratés, les Mosans menaient encore 19-20 à cinq minutes du terme avant de subir une défaite au goût très amer.

Arbitres: Pondeville - Moenclaey.

Évolution du score (par 10'): 3-3, 7-9, 10-10, 13-14, 17-18, 24-21.

UILENSPIEGEL: gardiens: Verbelen (60') et Maerbevoit - ; Bortolin 2, Demot (2') 3, Doms 1, Gaastra 2, Geens (2') 3, Gijs 6, Mestdagh 0, Nees 5, Pilate 0, Vandewant 1, Vandenbergh 1, Vandael 0.

HC AMAY: gardien: Pucci (49') et Debroux (11') ; Brialmont 3, Agnello 1, De Cecco 0, Destexhe 0, Khaldi 4, Mollate 0, Philouze 4, Tilman (2') 1, Tilliere 5, Vieira 3, Tzenoff 0.