Le stress est clairement présent en début de rencontre. Les acteurs sont tendus et ne parviennent pas à développer leur football. Les déchets sont nombreux. Il faut attendre la 35e minute pour voir une action. Et c’est but du premier coup ou presque. Un superbe débordement de Boseko arrive dans les pieds de Laruelle. Le médian de Waremme ajuste une frappe qui va se loger sous l’équerre du but de Crahay (0-1). Cette avance est méritée tant Waremme, sans développer un tout grand foot, a montré bien plus que Solières. Cette avance est méritée à la pause.

En seconde période, on assiste à une autre rencontre de la part des locaux. Solières s’est fait remonter les bretelles et cela se sent. Les Hutois sont plus présents dans les duels et poussent de manière cependant quelque peu désorganisée. Assez paradoxalement, on est pourtant assez proche du 0-2 quand Lucania, le nouveau venu, frappe la latte. C’est le tournant pour Waremme et cela sonne définitivement la révolution des Hutois. Solières se bat avec ses armes et peut compter sur un coup de génie de Chris Verbist: le défenseur local se faufile dans la défense de Waremme et ose une frappe des 25 mètres qui trouve la lucarne de Murcia (1-1).

Ce but est superbe, comme le premier d’ailleurs. Solières continue de pousser même si Hanrez, pour un coup direct, et Suray, pour une deuxième jaune stupide, sont exclus. En infériorité numérique, les Hutois sont presque meilleurs et obligent Murcia à une double parade réflexe. Mais Waremme retrouve des couleurs en fin de rencontre avec une dernière occasion pour Gueye qui oblige Crahay à une grosse parade. Le nul, qui ne fait plaisir à personne, est finalement assez logique.

Arbitre: Kevin Desimpele.

Cartes jaunes: Bartholomè, Suray, Saint-Mard, Lapierre, Bacanamwo, Laruelle, Vancoppenolle, Crahay, Verbist, Suray, Gueye.

Cartes rouges: Hanrez (directe, 57e), Suray (2e jaune 75e).

Buts: Laruelle (0-1 35e), Verbist (1-1 63e).

SOLIÈRES: Crahay, Bartholomè, Verbist, Bacanamwo, Vancoppenolle, Monin, Lokado, Peisson, Suray, Hanrez, Arénate.

WAREMME: Murcia, Saint-Mard, Lucania (71e Bourard), Julin (75e Sumbu), Merchie, Laruelle (86e Cheref), Boseko (66e Gueye), Angiulli, Rihon, Lapierre, Lannoy.