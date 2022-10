Le contraste était saisissant la semaine dernière après la rencontre à Faimes. Malgré le gain de la tranche, les mines wanzoises étaient basses après le nul concédé. "On peut le dire, on n’a pas forcément savouré, confirme Jean-Yves Mercenier. Avec le staff, on a essayé de le dire aux joueurs, mais ils restent dans l’optique d’avoir perdu des points. La déception a pris le dessus."