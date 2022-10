« Tout ce qui se passe autour de ce match, c’est du folklore »

Propulsé T1 de Waremme lundi soir, Henri Verjans a tenté de remettre ses joueurs sur le bon chemin. « J’ai essayé de leur enlever la pression. Cela ne reste que du football en D2 ACFF, explique le coach des Wawas. Cette rencontre face à Solières ? « Elle est particulière sur le plan de l’extra-sportif et tout ce qui se trame autour. Mais ça fait partie du folklore. Moi, ça ne me dérange pas du tout, dit-il. avant d’évoquer la rencontre. Je vais changer quelques petites choses car il faut un déclic. Je vais essayer d’incorporer un maximum de jeunes. Steve (NDLR : Dessart) a laissé un groupe très bien physiquement. Les deux équipes vont essayer de guérir ensemble. Qu’importe le résultat, il restera 75 points à prendre et… un mercato. » Notamment avec l’arrivée d’un certain Pascal Bairamjan, comme d’aucuns estiment être le premier choix de José Lardot. « Les rumeurs, ça fait partie du jeu, note Henri Verjans. Le secrétaire, le président et moi-même avons déjà reçu de nombreux CV. On avisera après la rencontre du week-end pour prendre une décision. Si je peux rester jusqu’en fin de saison ? Non, ma femme ne serait pas contente (rires). »