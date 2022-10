Segatto : « Ce qui a changé ? La mentalité »

"Ce qui a changé par rapport à la saison dernière ? Pas grand-chose. Le noyau est un peu plus étoffé mais c’est surtout au niveau de la mentalité. L’année passée, ceux qui arrivaient en retard commençaient quand même. Ici, c’est terminé." Marc Segatto s’est montré serein avant d’aborder le choc face à Dison. Sur le podium et à deux points du leader Warnant, les Taureaux sont toujours en lice pour le gain de la première tranche. "Forcément, on y pense, note le coach. C’est une carotte pour avancer car l’objectif reste le maintien. Dans cette division, tout va tellement vite qu’on peut se retrouver dans la colonne de droite dans les prochaines semaines."