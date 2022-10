Fize n’a pas oublié le dernier 4-1

Même son de cloche dans le chef de Johann Licour, unique buteur de cette joute alors que la marque affichait 3-0. "Je me souviens très bien de ce match et on avait souffert, se rappelle l’avant de pointe fizois. J’avais marqué sur un malentendu et on avait failli faire le 3-2. Mais Elsaute était clairement plus fort. "

L’ancien avant wanzois, auteur de 6 buts depuis le début de la saison en 8 rencontres, ne comprend pas non plus pourquoi Fize brille à domicile et souffre à l’extérieur. "Je ne sais pas expliquer cette disparité, assure-t-il. C’est étonnant et je ne comprends pas non plus. Pourtant, le terrain, s’il est plus petit chez nous, est globalement le même. Bon, en attendant, on doit gagner pour garder un bilan en équilibre…"

De leur côté, les Étoilés, qui font preuve d’inconstance depuis le début de saison, devront mieux gérer leurs temps faibles pour accrocher un résultat positif. "On presse généralement de manière correcte, mais quand on doit faire le break ou faire le gros dos, cela ne marche pas encore. Nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. En tant que capitaine du navire, c’est à moi de trouver les solutions pour que les choses changent " analyse enfin l’entraîneur elsautois.

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul.

FIZE: Vandervost et Wagemans sont suspendus. Mayanga n’est pas repris. Gillard, Khune et Mattiuzzi sont de retour dans le noyau.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Fassin, Campo, Maréchal, N. Tossings, Dohogne, Ameur, Roggemans, B. Deville, Mjikam, Corman, Piette. G. Deville (suspendu), Lefort (genou), Diané (choix), Counet (retour de blessure), Filali (cheville), Colson (ischios) sont absents.