Comblain B et Waremme B en danger ce week-end

Souci aussi en perspective pour Maxime Gaudoux et Waremme B au moment de se rendre chez la P3 de Visé B (Dimanche, 17 h). "Nous devrons jouer sans Piedbœuf, blessé, Guillaume Ceulers et Menu, pour raisons personnelles, et sans pouvoir aligner Martin Ceulers et Cools. À sept, nous avons pris le parti de déjà faire monter les jeunes d’Hervé Piedbœuf qui n’ont donc pas encore la moindre expérience en adultes. Nous serons donc douze mais avec une équipe hybride. On ne va pas se mettre la pression et juste tenter de faire le meilleur match possible pour voir où cela nous mènera."