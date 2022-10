L’autre choc dans le bas du tableau opposera la Clavinoise à Amay. La lanterne rouge, qui avait débuté par une victoire à Burdinne avec son nouvel entraîneur, a ensuite essuyé quatre revers dont trois par un but d’écart. Signe qu’il ne manque pas grand-chose aux Bordeaux pour basculer dans le positif. "J’ai repris un groupe très loin mentalement et au sein duquel la combinaison des nouveaux venus et anciens du club a du mal à s’opérer", entame Gilbert Rentmeister. "Je travaille à imposer mon empreinte mais cela prend du temps car le mal était profond. Nous devons aussi composer avec une défense sur le flanc ce qui complique les choses." La situation n’est donc pas des plus idéales à la veille d’accueillir Amay. "C’est évidemment une rencontre importante que l’on espère négocier au mieux. Dans notre situation, qui attriste beaucoup de monde au club, chaque point vaut son pesant d’or." Le groupe est-il seulement suffisamment costaud pour faire face aux exigences de la P2 ? "Oui bien sûr, les qualités sont là mais elles ne s’expriment pas comme elles le devraient." Amay n’est guère plus fringant lui qui sort d’un non-match face à Jehay et qui n’affiche, comme son hôte, qu’un succès au compteur. "Mais le groupe a su montrer de belles choses face à des équipes de la trempe de Momalle et de Braives", tempère Grégory Dufer dont l’équipe n’a pas encore été battue face à des opposants directs. Or, ce sont six adversaires (Clavier, Templiers, Huccorgne, Burdinne, Waremme et Seraing) actuellement classés de la 8e à la 16e place qui vont se dresser successivement sur la route des Mosans.