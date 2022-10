Football - P3A : Vyle-Tharoul peut-il créer l’exploit ?

Désormais, ce sont aux joueurs de Vyle de décider ce dont ils ont envie de viser pour la suite de la saison. Le Top 3 vraisemblablement acquis, la rencontre de ce dimanche va être un excellent test pour se mesurer à une équipe qui se méfie comme de la peste des Verts. "Jérôme Remacle a déjà été visionner l’équipe quelques fois cette saison et ça ne joue pas mal du tout, souligne Pierre Longueville. Je pense qu’ils cachent depuis un moment leurs objectifs. La plupart des joueurs ont déjà évolué en deuxième provinciale, il y a un excellent mélange entre la technique et le physique. Après, nous allons jouer comme d’habitude. On peut mettre Vyle-Tharoul à six points en cas de victoire, il va donc falloir jouer la gagne avec énormément de sérieux. Attention, leur terrain est beau mais, en pente, il faudra bien gérer ça."

Alors, peut-on voir dans le journal de lundi Vyle-Tharoul en Une ou les Thisnois vont-ils poursuivre leur parcours exceptionnel, obligeant Strée à suivre une cadence infernale sous peine de tuer tout suspense ? Réponse ce dimanche aux alentours de 17h.

Arbitre: Claude Tchongom.

VYLE-THAROUL: Thewis, Maclot, Pessotto, Boccar, Coulée, Bonanno, Debens, Perez, Bertels, Marloye, Keita, Luca, Dupont, Meiresonne, Godelaine.

THISNES: Hormis B.Heptia qui est blessé et forfait, Guillen et Vanderveck incertains, Pierre Longueville peut compter sur l’entièreté de son noyau.