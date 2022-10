Vous reprendriez bien une tranche Hotton ?

L’exploit est d’autant plus grand que ni Momalle, ni Strée, n’entamaient la saison avec le statut de favori. "Au vu du calendrier et le fait que l’on allait jouer uniquement Flémalle parmi les quatre gros, on savait que la première tranche était une grosse opportunité d’aller au tour final, souligne Anthony. Mais au vu de la déception de la saison passée, on ne s’est pas mis la pression. Mais le changement de coach nous a fait du bien… "

Pour Corentin Hotton, la fête qui a suivi cette victoire face à Lensois était au moins à la hauteur du gain de cette première tranche. "On ne s’y attendait pas du tout. D’ailleurs, on pensait que Thisnes allait l’emporter largement contre Hognoul. Mais nous avons étouffé Lensois. Petit à petit, l’ambiance augmentait et le score est logique. Contrairement à ce que j’ai pu lire, Strée a fait un énorme match et a su éteindre son adversaire."

Avec la tranche en poche, les deux hommes peuvent désormais se concentrer sur la suite et donc, logiquement, le titre. Pour cela, l’expérience présente au sein des deux équipes peut aider. "Plusieurs joueurs ont déjà remporté une tranche dans notre équipe, glisse, avec malice, le cadet. Nous avons notre chance mais je me méfie de Braives par exemple, qui pourrait être une demi-surprise."

Avant que son frère ne complète ses propos. "Pour nous, le gros objectif était de monter en P3. Maintenant, on veut se stabiliser et jouer match après match. Nous ne pensons même pas à la montée."

À 28 et 30 ans, Anthony et Corentin prouvent qu’ils arrivent à l’âge de la maturité footballistique. Cadres de leur équipe, les deux milieux peuvent se réjouir de ce début de saison et en parler longuement lors des nombreuses discussions durant les repas de famille.