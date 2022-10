Sébastien Larock avant Burdinne - Huccorgne : "Ce match est peut-être un tournant"

Pourtant Éric Heine, qui a déjà utilisé 23 joueurs, n'a pas déniché la potion magique. "Non, évidemment, poursuit le médian huccorgnois. Simplement, les choses ont mis du temps à se mettre en place. Nous étions un groupe nouveau, assez jeune et notre cohésion a tardé à s'exprimer. Pour autant, nous n'avons pas été mauvais pendant sept matchs. Non, hormis Ferrières qui nous a clairement dominés, nous avons souvent bien presté, seulement le ballon ne roulait pas pour nous, ce qu'il fait désormais depuis trois semaines."

Le parcours chaotique de Burdinne s'explique lui aussi. "Le onze de base a rarement été le même en raison des nombreuses blessures et de suspensions, explique Axel Delhalle. Le coach a déjà utilisé 27 joueurs, ce qui illustre l'instabilité du groupe. Malgré ça, nous avons été capables de sortir de belles prestations face à Waremme B, Templiers et même Ferrières qui ne nous a battus que 0-1."

Les deux équipes sont capables de bien prester, c'est une évidence. Elles sont toutes deux capables de remonter dans la hiérarchie du classement et ce derby, qui marque le début de la deuxième tranche, l'une et l'autre veulent en faire un tremplin vers des jours meilleurs. "Ce match est peut-être un tournant dans le sens où, s'il nous permet de confirmer nos trois dernières sorties, nous serons sans doute lancés", commente Sébastien Larock qui retrouve progressivement son meilleur niveau après un début de saison compliqué. "Nous avons compris que nous devions revoir nos ambitions à la baisse et qu'il devenait urgent de prendre des points", reconnaît de son côté le solide défenseur burdinnois. Sébastien et Axel s'accordent sur ce qui pourrait constituer la clé du match: "l'envie". Nul doute qu'à l'occasion de ce derby toujours très disputé, aucun des trente acteurs n'en manquera.