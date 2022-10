Sur le plan qualitatif aussi, ce jogging, avant-dernière étape du challenge qui se clôturera le 6 novembre, a tenu toutes ses promesses. Alors que la petite course de 5,5 km a été remportée par Lucas Lamattina, la grande course a, elle, été remportée par le Néerlandais Patrick Stitzinger, suivi de Vincent Mottoul et du revenant Jonathan Croquet. En pleine préparation pour le tout proche jogging de Francfort, le Braivois de 41 ans, protégé de Gert Theunis, est dans l’étape finale. "Et je suis très content d’avoir fini troisième de ce jogging dont j’ai volontairement couru le premier tour très lentement, confie-t-il. Le but était d’y aller crescendo et pas de gagner. D’ailleurs, pour la petite histoire, quand les autres se sont arrêtés, j’ai encore continué de courir un tour car c’était dans mon programme de préparation. Et dire qu’avant de m’aligner à ce jogging, j’avais quelque 80 km dans les jambes pendant cette semaine-là…"

On a finalement peu vu le Braivois cette année sur le Hesbignon. La dernière fois, c’était sur le jogging de Wasseiges le 28 août dernier. Un choix dicté par le fait que depuis quelques mois, il préparait le marathon de Milan, qu’il a bouclé en avril dernier en 2h42, record personnel, et celui-ci donc. "Oui, mais j’ai atteint quasi mon objectif, sourit-il. Je dois prendre part à huit courses. Là, je suis à sept. Donc, je pense que je serai à la dernière de la saison. Et ainsi, je serais classé. "

C’est que le vainqueur du Hesbignon 2019 n’a pas envie de laisser ce challenge totalement derrière lui. "Non, pas du tout, j’aime les courses de ce challenge et ne même pas être classé me ferait bizarre, dit-il. Donc, oui, c’est un petit objectif sur la saison. "

Mais le gros, on l’aura compris, reste donc Francfort. "Je veux battre mon record et essayer d’être en dessous des 2h35, dit-il. Ce serait bien mais je sais que ce serait difficile. Là, la préparation est à son paroxysme avec des sorties six jours sur sept. C’est aussi pour ça que je ne peux pas, pour le moment, me permettre de refaire toutes les courses. On verra après ce challenge qui me tient à cœur, mais j’avoue prendre beaucoup plus de plaisir pour le moment sur les longues distances." Un événement au travers duquel, c’est sûr, au bout de l’effort, le Braivois aura souffert mais, paradoxalement, pris aussi beaucoup de plaisir…