La saison débute par par un déplacement à Gand pour Waremme : "On a toutes nos chances"

Et ce sera nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les tenants du titre de la Coupe de Belgique, défaits sur le fil à Maaseik la semaine dernière. " On commence par un beau morceau, reconnaît celui qui entame sa première saison dans le costume de T1. Gand est très fort à domicile. C’est un beau challenge pour les gars, un beau challenge pour nous tous. Et puis, c’est une belle opportunité de montrer qu’on a su trouver des solutions et qu’on a du talent dans l’équipe. Oui, les matchs à l’extérieur n’étaient pas notre force les années précédentes. Mais ici, c’est une nouvelle année, on remet les compteurs à zéro. L’idée, c’est de gommer ce passé et de construire notre futur."

Et ce déplacement en terres gantoises va ouvrir une période de douze jours très denses pour les Waremmiens, qui affronteront Guibertin mercredi, l'Antwerp en Coupe dimanche prochain et enfin Achel le 2 novembre. "C’est vrai, mais on va se défendre avec nos armes et mettre en place un jeu qui nous correspond. Les gars sont prêts, on se base sur le collectif et sur les qualités de chacun. J’ai 100% confiance en eux, poursuit Fred Servotte, qui ne ressent pas la moindre pression. Je veux simplement avancer dans la continuité de ce que j’ai déjà fait jusqu’à présent. Le but est de forger un groupe, une mentalité et de construire un staff. C’est un travail d’équipe et le reste se passera sur le terrain."

Et, évidemment, du côté des Wawas, on espère bien entamer cette saison version 2022-2023 par un succès. "Je l’espère et je le veux, martèle Fred Servotte. On a en tout cas mis en place pour ça, mais seule la vérité du terrain compte. Et puis, il ne faut pas oublier qu’on aura un adversaire face à nous. Si on fait un super match mais que Gand est meilleur, c’est comme ça. En tout cas, on a toutes nos chances."

Pour cela, il faudra vaincre le signe indien puisque sur ses cinq derniers déplacements à Gand, Waremme n'a remporté… qu’un set.