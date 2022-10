Bettincourt A lance enfin sa saison en W-B

De bon augure pour la suite, d’autant que les deux premiers joueurs du club devraient s’aligner plus souvent côte à côte.

"C’était un concours de circonstances que nous n’ayons pas encore pu évoluer ensemble, précise Christophe Lurkin. L’objectif initial reste le maintien et, vu la division, on devrait pouvoir y arriver sans trop de problèmes. La série est très homogène et les rencontres seront serrées chaque fois." Samedi, Bettincourt se déplacera à Bouillon, lanterne rouge.

"Ce sera déjà une rencontre à six points", glisse le B4.

Deux sur deux pour Saint-Georges A

En Nationale 3, Saint-Georges A a confirmé son excellence forme en prenant facilement la mesure de Nivelles A. "En menant rapidement 4-0, on a fait le plus dur, commente Clément Bilas. Malgré le score (NDLR: 3-13), les rencontres ont été disputées." Deuxième victoire de rang pour les Saint-Georgiens qui alignaient leur meilleure équipe sur papier. "Les deux rencontres qui arrivent (NDLR: face à Schuelen et Meerdaal) détermineront la place à laquelle on va prétendre en fin de saison, explique Claude Bodart auteur de son premier sans-faute de la saison. Nous n’avons aucune pression mais on va essayer de jouer le coup à fond jusqu’au bout."

Désormais cinquième, Saint-Georges A va jouer très gros lors de ses deux prochaines sorties.