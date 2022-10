Basket-ball - Coupe AWBB : Huy veut décrocher sa place dans le Top 8

Car si Huy est bien dans son championnat avec un quatre sur six plaçant les Mosanes dans le haut du panier, les Bruxelloises n’ont pas encore remporté la moindre victoire et proposent la pire défense de toute la série. "On sait que tout est possible sur une rencontre. On ne va en rien snober ce match et cet adversaire car cette Coupe est un objectif et on veut aller disputer les quarts de finale. Ce serait sans doute contre la R1 de Ciney, qui se rend à Esneux (R2) ce week-end, pour une rencontre qui serait encore d’un tout autre niveau ", continue un coach qui compte bien vivre cela avec son groupe qui avance positivement.

Car, semaine après semaine, ce sont des joueuses différentes qui se mettent en avant, démontrant la richesse d’un noyau dont le recrutement a été pertinent. "On a clairement vu que, pour cette division, Baggio était notre pièce maîtresse dans la raquette, stabilisant tout le jeu. On serait vraiment en difficulté su nous venions à la perdre sur blessure. Pour le reste, on a trouvé des alternatives aux points de Bastin en son absence et j’ai vraiment aimé les prestations de Ronveaux, véritable couteau suisse, qui apporte énormément au poste 4. Et pas que des points, c’est aussi du mouvement, de l’intensité et du mouvement sans ballon. La bonne surprise de ces derniers duels. On arrive donc effectivement à ce que nous avions convenu avec Crelot, à savoir que le poids des rencontres, notamment au scoring, ne repose plus sur ses épaules mais on a vraiment tout un groupe qui monte en puissance de manière intéressante. "

Un groupe qui sera au complet, mis à part l’absence d’Ines Dekeyser. "Sa blessure est finalement moins grave, sans arrachement osseux. Son travail avec le kiné a débuté et on espère la retrouver dans les prochaines semaines mais sans prendre de risques puisque le noyau permet aussi de laisser le temps à chacun de se soigner", concluait le paternel avant ce duel que tout le monde, dans le camp de l’Union, espère positif.