Au Standard, le Berlozien Kevin Caprasse est au paradis

L’entraînement est intense en cette fin de matinée après la traditionnelle séance théorique hebdomadaire. Dans le noyau liégeois, quelques belles pépites qu’on devrait prochainement retrouver un étage au-dessus et… Selim Amallah, contraint de s’entraîner avec l’équipe B depuis qu’il est en conflit avec son club. "Allez, les gars, plus vite ! " crie Kevin Caprasse. Depuis le début de la saison, le Berlozien de 39 ans a été promu T2 de cette équipe, flanqué de Joseph Laumann, un coach international expérimenté, en qualité de T1. À le voir donner ses directives, recadrer ses ouailles et placer le matériel pour la réalisation d’un exercice, on a pourtant le sentiment que l’ex-coach de Solières est là depuis toujours. "Je l’avoue: être ici, c’est le pied, sourit-il alors que la séance de près d’1h30 vient de se finir. Quand j’ai quitté Solières, en 2017, j’ai cru que j’allais arrêter de coacher. Je ne me sentais pas prêt en fait. Je me suis alors posé sereinement et ai longuement réfléchi. Je me suis formé aussi avec ce diplôme UEFA A obtenu avec une grande dis’. J’ai eu plusieurs possibilités, mais j’avais surtout envie de retrouver un défi sans pression."

Un défi nommé Standard où le Berlozien a commencé par coacher les U15 avant de monter chaque saison, depuis 5 ans, de catégorie. "Le club que je rêve de coacher un jour ? Bah, le Standard est le club de ma ville que j’aime, rigole-t-il. Mais affronter un jour un Guardiola, qui est mon idole, ce serait fantastique. Je rêve aussi d’une carrière à la Julian Nagelsmann, le jeune coach (NDLR: 35 ans) du Bayern Munich, un peu sorti de nulle part. Mais je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de m’envoler… "

Et un sauvetage à assurer avant tout avec le Standard B. "Entre nous, et au club, on ne parle même pas un seul instant de relégation, assure-t-il. De toute façon, l’objectif est clair: rester en D1B pour permettre aux jeunes de progresser même si face à des équipes expérimentées comme le RWDM, par exemple, c’est parfois compliqué. À côté de ça, on a aussi pour mission d’envoyer un maximum de nos gars avec la D1A. Les deux objectifs sont intimement liés et parlent au compétiteur et au formateur que je suis… "

Le temps file en ce début d’après-midi dans la salle de musculation qui nous sert de lieu d’interview où l’on croise au passage Adrien Prost, l’ex-kiné fizois. "Je vous laisse car je dois encore voir un joueur" glisse Kevin Caprasse dont la carrière de coach est sans doute à l’image de sa jeune équipe: prête à exploser.