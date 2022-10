Début février, il se blesse avec son équipe de futsal (NDLR: ligaments déchirés) et manque la fin de saison des siens. Quelques mois plus tard, alors que l’exercice suivant débute, il rechute et doit s’absenter quelques semaines.

"J’ai joué une mi-temps contre Vaux-Borset, je reprenais un peu de rythme, commente le métronome jehaytois. Une semaine plus tard, je suis titulaire. Cela fait un bien fou. Puis, je pense avoir marqué des points." Auteur d’une prestation trois étoiles, le milieu récupérateur reprend du plaisir et cela se voit sur le terrain. Ne serait-ce qu’avec ce doublé face à Amay B. Un premier but sur coup franc, après avoir touché le montant trois minutes plus tôt, suivi d’un penalty magnifiquement botté. "J’ai décidé de changer de côté (NDLR: son premier coup franc fut botté à droite du gardien) et ça a payé. C’est avant tout un bonheur pour l’équipe, souligne l’intéressé. Concernant le tir au but, certains joueurs m’ont regardé et j’ai senti que c’était mon moment. Et j’étais en confiance à la suite de mon premier but."

Cependant, en fin de rencontre, il quitte le terrain alors que tous les changements des siens furent réalisés. "Je ne savais plus continuer… J’ai senti une gêne à la cuisse et je n’ai pas voulu forcer. Alors, je suis sorti. Je pense que je veux aller trop vite… Je suis tellement impatient de fouler la pelouse que j’en oublie mon état physique. Je n’arrive pas à prendre le temps d’une bonne convalescence pour revenir à 100%. Forcément ça me joue des tours et j’en paye les conséquences."

Qu’en est-il pour la suite ? "Du repos et encore du repos, mais pas trop longtemps quand même, hein (rires)"