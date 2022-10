Néo Collin, le jeune Faimois qui monte à Liège Basket : « C’est dingue ce qui m’arrive »

« Il y a encore quatre ans, je regardais les matchs de Liège au Country Hall. C’est dingue ce qui m’arrive »

Quelques semaines plus tard, le Faimois se retrouve déjà sous les feux de la rampe. C’est dans la mythique salle du Spirou de Charleroi que le fils de Jean-Christophe a effectué ses grands débuts au sein de la BNXT League, le 8 octobre dernier. "James Pottier et Brieux Lemaire étant tous les deux blessés, le staff m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi, explique l’intéressé. J’avoue avoir ressenti pas mal de stress avant de monter au jeu. Il y a encore quatre ans, je regardais les matchs de Liège au Country Hall et notamment Iarochevitch. Me retrouver à côté de lui dans une des plus belles salles du pays, c’était dingue."

Très vite, l’ancien basketteur de Haneffe est mis à contribution. "Je suis rentré comme seul meneur donc c’était assez compliqué à gérer. Je n’ai pas livré un grand match. Heureusement, tous mes équipiers étaient là et n’ont fait que me rassurer", dit-il. La semaine dernière, face à Malines, Néo Collin a encore reçu sa chance. "Cela démontre que le coach ne reste pas sur une prestation en demi-teinte, sourit ce futur ingénieur, qui refuse de s’emballer. Je suis encore très jeune et j’ai tout à prouver. Quand j’ai débuté le basket (NDLR: À Awans), je ne pensais pas pouvoir évoluer à ce niveau. Je prends un maximum de plaisir et, pour l’instant, ce n’est que du bonus."

«Je ne me fais pas d’illusions: je n’ai presque aucune chance de vivre de ma passion en Belgique »

Car les études restent prioritaires. "Je ne me fais pas d’illusions: je n’ai presque aucune chance de vivre de ma passion en Belgique. Romain Bruwier ou François Lhoest sont des exemples pour moi. Ils sont parvenus à concilier études et travail, tout en jouant en D1, glisse notre interlocuteur. Si j’ai un choix à faire, ce sera toujours les études."

Pour l’heure, le choix ne se pose pas (encore). Tant mieux pour le club de la Cité ardente qui peut jouir d’une énième pépite.