David Napen: C’est notre meilleur démarrage depuis que nous évoluons à l’échelon national. La dynamique de groupe est vraiment bonne. Puis, il faut reconnaître qu’on marque plus facilement qu’avant, ça aide.

Jérôme Destat: C’est surtout frustrant. Je pense que notre noyau est plus complet que l’année passée mais on ne sait tout simplement pas marquer. Le retour de Delhaise la semaine passée va certainement nous faire du bien.

Avec quinze buts encaissés en cinq matchs, vos deux équipes se partagent le titre honorifique de meilleure défense de D3C. Comment l’expliquer ?

D.N. : Nous travaillons bien en équipe, le bloc se déplace bien ensemble. Adrien De La Cruz, qui est le patron avec moi derrière, communique également beaucoup et ça aide les autres. Et disons que je sors quelques ballons que je n’avais peut-être pas avant (rires).

J.D.: Nous parvenons à réellement jouer de manière compacte. Je pense également qu’on a développé des automatismes avec le temps. En cas de deux contre un, mon défenseur sait par exemple qu’il doit prendre l’homme libre et que je me charge du joueur avec ballon.

Personnellement, vous vous sentez bien dans votre championnat ?

D.N.: J’avais des douleurs au dos et je suis allé voir un ostéo qui a su trouver la solution. Depuis, je me sens vraiment bien sur les parquets.

J.D.: Mis à part que je suis contraint d’évoluer diminué avec cet œdème sur mon ligament intérieur, je suis super satisfait. Je joue à un bon niveau, notamment dans certains registres où j’avais plus de mal.

Votre équipe occupe pour l’instant une position un peu inattendue. Est-ce possible qu’elle n’évolue pas d’ici fin de saison ?

D.N.: Si on continue de la sorte, on pourra en tout cas revendiquer le Top 5. Pour le podium, on verra. Nous allons déjà avoir un beau test face à Sougné ce vendredi.

J.D.: Tout dépendra de notre efficacité. Si on se met à marquer, on quittera cette 11e position pour se retrouver dans la première partie de tableau.

Un mot de la fin à propos de votre homologue ?

D.N.: C’est un gardien que j’admire énormément. Il permet à son équipe de prendre des points. C’est parce qu’il ne veut pas, mais il a le niveau pour la D1.

J.D.: On se connaît depuis énormément d’années. Il a des réflexes déroutants. Et blague à part, il prend de la place dans un but (rires).