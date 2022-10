Marcel Arend, l’agent secret des Hutoises

Car le Hutois, ancien responsable "planning commercial", désormais trésorier du club local de net volley, a décidé de s’unir à l’équipe de Huy. "C’est une équipe de qualité où il y a toujours les valeurs de formation car c’est un mix entre anciennes et plus jeunes. D’ailleurs, on voit que la mayonnaise a bien pris ", expliquait-il à qui voulait l’entendre.

Au final, l’homme a suivi les trois équipes dames de Huy, même s’il n’y avait pas d’attache. En plus d’aider, on nous a aussi dit qu’il avait une mission d’agent secret, allant parfois surveiller des adversaires pour trouver des faiblesses dans leur jeu. Un passionné qui a touché le cœur des Hutoises. Et, pour le remercier, l’équipe de R1 a tenu, en ce début de saison, à officialiser son importance en le nommant délégué.

Là encore, c’est Laura de Carvalho qui explique ce processus. " Il n’a jamais voulu prendre ce rôle. Mais c’est Elia Fontaine qui lui a proposé. Il a fallu un peu de temps avant que cela s’officialise mais toute l’équipe lui a demandé de prendre ce rôle. Il est donc allé voir sur différents sites pour déterminer en quoi cela consistait. Il nous a dit : “C’est la plus grosse bêtise de ma vie mais j’accepte.” Et, depuis, on sait que nous serons toujours chouchoutées."

Mais, concrètement, en quoi consiste ce rôle ? "La première chose, c’est d’accueillir l’équipe adverse. Les emmener au vestiaire. Dès cet instant, son rôle secret commence. Il va les travailler au moral. Il va leur faire comprendre qu’elles vont être battues !", rigolait la meneuse dont on sent toute la tendresse pour l’homme de 70 ans hyperactif.

En plus de son rôle au net volley, il pratique aussi l’aquagym, le yoga mais aussi est membre d’un chœur baroque. Que des bonnes couvertures pour l’agent secret des dames de Huy.