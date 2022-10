Verlaine débloque enfin son compteur

En passant de joueur à coach de la P2 de Verlaine, Étienne Gérard espérait évidemment vivre de bons moments. Et si les deux premiers mois ont été très compliqués, cette semaine, c’est une première victoire que le mentor des Verts pouvait commenter. « Nous avons, pour une fois, démarré notre match dès la première minute. On a mis une grosse pression défensive et l’adversaire n’a jamais vraiment trouvé la solution, notre jeu de transition a fait le reste. C’est évidemment positif pour le moral d’autant que le groupe était encore déforcé. »