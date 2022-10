Verlaine a besoin de ses joueuses

L’année dernière, tout semblait tourner en faveur des Verlainoises d’Isabelle Fule. Après la montée, les choses sont bien plus compliquées pour le groupe. "On a pourtant une équipe qui, sur papier, est assez prometteuse et équilibrée. Malheureusement, les planètes ne s’alignent pas. Depuis le mois d’août, nous n’avons pas disputé la moindre rencontre au complet. C’est donc évidemment compliqué d’avoir des repères collectifs et du fond de jeu dans ces conditions malgré toute la bonne volonté du monde, confiait la joueuse-coach. Au départ, nous étions 12, sans compter Noémie Tonneau qui reviendra après son accouchement. Au final, on se retrouve à 4-7 lors des entraînements et matchs. L’organisation initiale devait permettre de s’adapter à la division mais, dans les faits, cela n’est pas le cas."