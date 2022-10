Une pléiade de stars pour les… 101 ans d’Amay

Et l’idée du match de gala est née dans l’esprit du président, en collaboration avec Grégory Dufer, qui fait partie du Belgian People Football Club. "On a trouvé cette idée chouette, poursuit Georges Jespers. C’était un beau cadeau et on a commencé à contacter des anciens joueurs du club. Ils sont 45 à avoir déjà confirmé leur présence. Tous vont rentrer sur le terrain en étant présentés par un speaker et avec un t-shirt commémoratif. "

Et ces anciennes gloires du club mosan pourront affronter Ali Lukunku, Philippe Leonard, Axel Lawarée, Grégory Dufer, Alin Stoica, Clément Taimont, Grégory Christ ou encore Oleg Iachtchouk pour ne citer qu’eux. Le coup d’envoi sera donné sur le coup de 20 heures pour deux mi-temps de 40 minutes. Le prix d’entrée est fixé à 10 euros, dont deux seront reversés à l’association Leg’s Go. "Il était très important de marquer le coup et tout le monde a l’air content de la manière dont on fait cela, insiste le président amaytois. Il faut montrer que le club continue de vivre. On va aussi réaliser un mur avec des photos, cela va se faire très prochainement."

Parmi les anciens qui seront présents ce vendredi, David Di Marco se réjouit de participer à l’événement. "Cent ans, c’est symbolique. Mon papa a joué ici, moi aussi. Et le club possède le matricule 179, ce qui en fait un des plus anciens clubs de Belgique, rappelle-t-il. Pour moi, il était vraiment logique de participer, d’autant plus que j’ai toujours été un peu investi dans le club, notamment auprès des jeunes. Cela va également me permettre de retrouver des anciens avec qui j’ai joué et que je ne vois plus forcément. "

Il risque donc d’y avoir du monde ce vendredi soir à la Gravière, où le club est installé depuis 2008, pour une belle fête du football !