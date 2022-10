Et celui qui a sans doute le plus brillé est Lucas Henveaux. Le fils d’André a bouclé son 400 mètres dans un superbe chrono de 3.44: 30, collant ainsi presque quatre secondes à son ancienne meilleure marque en petit bassin. Avec ce nouveau temps de référence, le Crisnéen se classe à la deuxième place des meilleurs nageurs belges de tous les temps sur la distance. Et il n’est plus qu’à une grosse seconde du record de Belgique. "Il a livré une performance remarquée et remarquable. Le record de Belgique est dans ses cordes et il pourrait tomber dans trois semaines lors des championnats nationaux ", raconte son papa.

Ambre Franquinet a également réalisé sa meilleure marque personnelle sur 200 mètres 4 nages, tout comme Camille Henveaux sur 400 et 1 500 mètres nage libre. Même destinée pour Florentin Lovens et Maxime Courtois également sur 400 et 1 500 mètres nage libre. "Globalement, le groupe a très bien nagé. Je suis même étonné de les retrouver à un tel niveau car on avait beaucoup travaillé ces trois dernières semaines, abonde André Henveaux. La charge de travail a été bien digérée. La maturité est là et l’âge adulte est tout proche pour ceux qui ne le sont déjà pas. "

Place désormais à un stage de trois semaines dans la Sierra Nevada. Une manière idéale de préparer les championnats de Belgique en petit bassin, qui auront lieu les 12 et 13 novembre à Louvain. "Nous sommes en train de construire notre saison, confirme l’entraîneur crisnéen. Ce stage, ce n’est pas un seul week-end, ce sont trois semaines à 2 400 mètres d’altitude, ce n’est pas anodin. On va faire une bonne préparation avec un gros travail de fond. En tout cas, la saison part sur de bonnes bases. Il y a des nageurs qui sont qualifiables pour les championnats internationaux. C’est notre objectif."

La course contre la montre est désormais lancée pour les nageurs crisnéens et il reste 646 jours avant le coup d’envoi des JO de Paris 2024 !