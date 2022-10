Les Hannutois font le break

C’est précisément l’occasion qui était donnée aux Giants de Braives qui espéraient faire monter leur compteur à deux succès en prenant la direction de la salle hannutoise pour y défier l’équipe locale ayant deux succès au compteur et qui n’a pas encore trouvé de réelle régularité dans son jeu.

Et, d’emblée, on voyait les visiteurs prendre le dessus dans cette rencontre. Face à des Hannutois maladroits, Remy mettait les cinq premiers points de son équipe, relayé par Vause pour claquer un 11-20 inattendu dans le premier quart.

Les locaux allaient pourtant relever la tête de manière progressive car si Schall se multipliait avant la pause, on sentait les options des Giants de moins en moins simples. "On a commencé à trouver nos marques défensives pour équilibrer les débats et commencer à revenir, soulignait Arnaud Munten regagnant les vestiaires sur un 25-31 annonçant un retournement de situation. On a recommencé la seconde période avec un 8-0 en deux minutes et des tirs de Paty et de Sauvenier qui libèrent le groupe. On n’encaisse plus que dix points dans le troisième quart et on trouve la bonne dynamique. "

Pas de quoi déjà savourer la victoire car un derby est toujours particulier, notamment pour un Godefroid qui évoluait sur le béton hesbignon l’année dernière. D’une bombe, le Braivois sonnait la charge avec un Renard lui emboîtant le pas pour égaliser à 57-57 et relancer l’intérêt de cette rencontre.

Chose que Sauvenier n’acceptait pas, signant un 8-0 pour relancer ses Hannutois alors que Paty finissait le travail sur cinq lancers fixant les chiffres de cette victoire permettant aux Hannutois de faire monter leur compteur à trois succès, laissant donc le groupe des derniers à deux succès…

QT : 11-20, 14-11 (25-31), 23-10 (48-41), 20-19

HANNUT B: Montagnino 2, Sauvenier 20, Dejaiffe 4, Mahy 10, Paty 18, Hubert 1, Plomteux 3, Petitjean 10, De Greef 0, Rowet G 0, Rowet T 0.

BRAIVES : Davin Y 2, Lambotte C 0, Schwall 11, Remy 13, Vanoverschelde 7, Vause 6, Godefroid 5, Lambotte L 2, Renard 14.