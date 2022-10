Hamoir: sans Masset

Pour recevoir Binche, Hamoir sera privé de Masset, suspendu. Dans le sens contraire, c’est Lahaque qui ne l’est plus. Sinon, tout le reste du noyau est disponible pour cette joute.

Solières: deux absents importants

Pour recevoir Waremme, Lasfar et Kabeya sont blessés. "Deux tuiles, peste David Pauly. Hormis ces deux joueurs, tout le monde sera présent."

Stockay: 2-5 à Flémalle

Pour la réception de Meux, Rayane et Bouhlal sont suspendus alors que Jurdan est toujours blessé comme Bernier, victime d’une entorse.

Gueye revient de suspension. Mardi, en amical à Flémalle, Stockay s’est imposé 2-5 avec des buts de Gueye, Ozer, Kotchkarov, Boumediane et Ronveaux. "On a livré un bon match face à une bonne opposition, glisse Manu Valoir. On est donc prêt pour ce match important face à un bon adversaire de la série. "

Verlaine: 5-1 contre Geer

Pour aller à Dison, Verlaine fêtera le retour de Doyen, qui revient de suspension. "L’ensemble du noyau sera opérationnel, souligne Amaury Riga, le T2 des Taureaux. On ira donc là-bas en pleine forme et avec toutes nos forces vives. " À noter qu’en amical ce mardi face à la P1 de Geer, le staff verlainois a donné du temps de jeu aux joueurs du noyau A qui ont moins joué ces derniers temps. Les Taureaux se sont imposés 5-1. "Avec une bonne rencontre de notre part " assure le T2 de Verlaine.

Warnant: Mavuba pas là

Pour aller à Jette dimanche, Warnant sera privé de Mavuba, qui est suspendu. Aharrh-Gnama rentre de suspension. Crespin reste blessé. Debefve, qui a joué ses premières minutes avec la P3, est encore trop juste pour la D2 ACFF.

Waremme: toujours deux blessés

Alors qu’Henri Verjans a dispensé son premier entraînement, il ne pourra toujours pas compter sur Senakuku et Dichiara. "À part ça, tout le monde est dispo. J’ai eu l’occasion de remettre l’église au milieu du village durant la première séance", note le nouveau T1.

Division 3 ACFF

Huy: Frantim et Morana de retour

Face à Rochefort, Manu Papalino pourra compter sur les retours de Frantim et Morana. "De Castris et Muaremi sont toujours incertains, dit-il. Loyaerts et Pantot sont, eux, toujours sur la touche. Mardi, le groupe est allé sur la foire pour décompresser."

Provinciale 1

Faimes: noyau décimé

Pour aller à Ougrée, Robin Vinchent et les frères Renson sont suspendus. Blessés David Kosso et Jordan Marino (déchirure adducteurs) sont blessés.

Fize: deux suspendus

Pour aller défier Elsaute, Wagemans et Vandervost sont suspendus. Gillard a repris l’entraînement ce mardi mais sera sans doute trop court.

Geer: sans Philippe

Pour aller à Beaufays, Georges sera de retour de suspension alors que Philippe effectue le chemin inverse. Docquier est totalement rétabli et pourra de nouveau être sélectionnable avec la P1. Il est par contre encore trop tôt pour Brassinne qui n’a fait que trottiner jusqu’ici.

Hannut: deux suspendus

Pour recevoir Aubel, Aladin Adrovic est toujours blessé à l’épaule. Stefano Henrot et Hassan Ouchan sont, eux suspendus. Pour le reste, la vie suit son cours à Hannut.

Wanze/Bas-Oha: deux retours

Rasquin et Mercenier sont blessés. Gilson (déchirure aux ischios) l’est aussi à la suite de la rencontre du week-end dernier. Le T1 des Mosans ne pourra pas non plus compter sur Honay, qui est suspendu, pour défier Hombourg. Bisconti et Mottet reviennent, eux, de suspension.