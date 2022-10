Deux records de Belgique pour Alisée Pisane : "Et pourtant, je n'étais pas en forme"

Et ce week-end, Alisée Pisane a fait un retour fracassant sur le devant de la scène en s’offrant les records de Belgique du 800 et du 1 500 mètres en petit bassin, effaçant des marques qui tenaient depuis 1988 et 1998. "Et pourtant, je n’étais pas en forme, j’étais fatiguée, sourit-elle. La compétition a commencé vendredi après-midi alors que j’avais encore nagé sept kilomètres le matin même. Il n’y a pas eu d’affûtage, nous avions eu une grosse charge de travail toute la semaine. De plus, je ne prenais pas part à cette compétition dans un but de performance, je ne savais pas du tout comment j’allais nager. "

Et malgré ces deux superbes performances, l’athlète du club de Waremme n’était pas pleinement satisfaite. "C’est dans ma personnalité, je suis exigeante. Je veux toujours aller plus haut, mais c’est ce dont un sportif a besoin, je pense, pour accéder au haut niveau, abonde Alisée Pisane, qui a trouvé, en Philippe Lucas, un entraîneur à la même personnalité. Il a son caractère, il sait où il veut nous mener. Il faut travailler, mais cela me semble normal, c’est pour ça que j’ai accroché à sa méthode, je suis une bosseuse."

Et ce, avec un objectif à court terme en tête: une qualification pour les Mondiaux en petit bassin.