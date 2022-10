Bonomi: « Le pire match depuis que je suis ici »

Et malgré les trois changements opérés à la pause, rien n’y fait, le milieu de terrain n’a jamais su faire le lien entre une défense fébrile et une attaque à court de ballons et mangée par la puissance athlétique de la défense stratoise. "J’ai essayé des trucs mais pour William (NDLR: Bonomi) et Nando (NDLR: De Almeida), c’était encore trop tôt. Le championnat est encore long mais en quatre ans ici, c’est le pire match que j’ai vécu comme coach. Et de loin. "