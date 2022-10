Alex Liebens, nouveau coach d’Anthisnes : «Le Top 5 est jouable. Cela paraît fou mais, moi, j’y crois »

Après avoir entraîné en P2 et P3, voilà donc un nouveau port d’attache pour Alex Liebens, qui s’est engagé à Anthisnes, en P4B, mardi soir. Un choix que l’intéressé assume à 100%." Certains pourraient ne pas le comprendre mais je sais très bien où je mets les pieds, dit-il. Anthisnes est un club hyper structuré avec un comité ambitieux et motivé. Tous les échos que j’ai reçus n’ont été que positifs. Ce sera une première à cet échelon et c’est justement ça qui me motive. "