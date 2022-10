Un retour de rêve pour Super Mario

Si Bodart, suspendu, et Vitoux, blessé, ont suivi le derby depuis la tribune, David et Di Miceli, les autres ex Amaytois, étaient eux sur le terrain. Mais tandis que Timothy, bien que très actif, voyait la réussite le bouder, Mario, auteur d’un triplé, marquait la rencontre de son empreinte. « C’est mon premier triplé de la saison et il me fait évidemment plaisir mais je suis aussi content pour les coéquipiers qui ont bien boulotté, confiait le sympathique buteur. Et puis le coach nous a aussi mis dans les meilleures conditions car nous avons beaucoup travaillé les phases offensives durant la semaine. »