Un duo Mercenier-Freson comme RTFJ de Wanze/Bas-Oha

Suite au départ de Roland Morias vers Hannut, le club mosan était à la recherche d’un successeur pour chapeauter l’école de jeunes. Après quelques jours de recherches, les dirigeants de l’actuel leader de P1 ont trouvé la perle rare. Ou plutôt les perles rares puisqu’ils seront deux à reprendre le poste. Et ce sont deux visages connus au club puisqu’il s’agit de Jean-Yves Mercenier et Michaël Freson, soit le T1 et le T2 de l’équipe fanion de Wanze/Bas-Oha. "Tôt au tard, nous savions que ces"enfants"du club seraient amenés à prendre encore un peu plus les rênes sportives la RES Wanze/Bas-Oha. Les événements de la semaine ont précipité les choses, nous aurions voulu les installer de manière progressive puisqu’ils remplissent déjà d’autres fonctions au sein du club mais nous n’avons pas eu cette opportunité mais nous ne regrettons finalement pas cette anticipation. La condition essentielle que le comité du club entendait voir rencontrée, était que le ou les candidats devaient être des amoureux du club, des passionnés qui se lèvent et vont se coucher en pensant WBO !" peut-on ainsi lire sur le site du club.