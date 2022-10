Pierre Biscotti sait régaler

Ce Warnant-là est reparti sur les bonnes bases de la défunte saison. "Nous n’avons pas connu de gros bouleversements dans l’équipe. Et les garçons qui sont arrivés se sont vite intégrés. Nous sommes vraiment dans la continuité. Nous sommes plus que jamais attendus partout. Mais c’est merveilleux, dans notre comportement, nous semblons doublement motivés et concernés. Notre force, c’est le bloc allié à une pression inexistante." Une belle image d’abnégation assurément.