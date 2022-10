Momalle prendra match après match

Et puis, en face, les Condrusiens étaient solides. "Ils ont été meilleurs que nous dans l’agressivité. Ils ont formé un bloc. Notre équipe s’est retrouvée coupée en deux et on a envoyé des longs ballons, alors que ce n’était pas du tout ce que le coach avait demandé. On n’a pas marqué et ils se sont créé plus d’occasions que nous."

Et, clairement, pour le capitaine momallois, c’était le plus mauvais match de la saison. "Mais heureusement, on a débuté la saison avec huit bons matchs. On formait un groupe. Ce qui n’a pas été le cas face à Xhoris."

Le Top 5 en priorité

Et ce sont justement ces huit bons matchs qui ont permis aux hommes de Christophe De Smedt de remporter la tranche, et ainsi se qualifier pour le tour final. Avec le titre comme prochain objectif ? "Non, tempère Axel Pohl. On va d’abord essayer de finir dans les cinq premiers. On s’est vu trop beau après le match contre Flémalle, qu’on avait gagné 1-0 en jouant très bien." Mais depuis, c’est plus compliqué. "On fait match nul contre Amay (NDLR: 3-3) la semaine dernière et ici, on perd."

Et donc, pas question de s’enflammer. "On va prendre match après match et on verra ce que ça donnera en fin de saison", conclut le capitaine momallois.