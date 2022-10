Même blessé, Arthur Rossion a réussi sa première sous Sébastien Lapierre

Beaucoup étaient les spectateurs attentifs à la prestation d’Oreye pour la première rencontre de Sébastien Lapierre dans le costume de T1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un homme est sorti de sa boîte pour transformer cet événement en un joyeux premier conte de fée : Arthur Rossion. L’Orétois, absent une bonne partie de cette première tranche suite à une suspension et surtout à une pubalgie, revient doucement mais sûrement et son triplé a assommé les Fraiturois. « Je suis obligé de prendre des antidouleurs. Je ne suis qu’à 70 % mais j’ai faim de foot. Après trois mois de blessure et un traitement inefficace, mon kiné a décidé de changer et je pense que ça va aller. »